В Гвинее-Бисау объявили состав переходного правительства из 28 человек

Военные, установившие контроль над ситуацией в Гвинее-Бисау, представили состав временного кабинета, в который вошли 28 человек. Среди них пятеро представляют вооружённые силы, тогда как основная часть — гражданские специалисты, пишет издание Democrata.
В списке назначений значатся новые руководители ключевых ведомств. Дипломатическое ведомство возглавил Жоау Бернарду Виейра, за административные вопросы президента, правительства и парламента отвечает Усна Антониу Куаде.
Главой МВД стал бригадный генерал Мамасалиу Эмбало, оборонное ведомство поручено генерал-майору Стиву Ласане Мансали, а за сферу юстиции и права отвечает Карлуш Пинту Перейра. Многие из новых министров ранее были связаны с командой отстранённого лидера Умара Сисоку Эмбало.
До объявления состава правительства новым премьер-министром уже был назначен Илидиу Виейра Те, ранее занимавший должность министра финансов. Все кадровые решения оформлены указами исполняющего обязанности президента переходного периода Орты Инта-а.
Ранее сообщалось, что после госпереворота в Гвинее-Бисау военные объявили о закрытии всех границ страны. После этого Умару Сисоку Эмбало признал, что его свергли военные.