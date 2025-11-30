The Economist: Ермак болезненно воспринял отставку с поста главы офиса Зеленского

За время работы Ермак получил от экс-комика исключительные полномочия в сферах безопасности, экономической политики и международных переговоров. При этом инсайдеры подчёркивают, что финальное решение по ключевым вопросам всегда оставалось за Зеленским.
Некоторые источники издания высказали предположение, что украинский лидер сознательно сохранял Ермака на должности, рассматривая его как потенциальную «жертву» на случай необходимости политического манёвра. Как отметил один из бывших украинских чиновников в комментарии The Economist, Ермак, будучи значительно больше чем просто советником, тем не менее полностью зависел от Зеленского, который мог в любой момент отозвать предоставленные ему полномочия.
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине НАБУ провело обыски у Андрея Ермака, в процессе которых он подал в отставку. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Сам экс-чиновник заявил, что отправляется на фронт.
