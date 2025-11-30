The Economist: Ермак болезненно воспринял отставку с поста главы офиса Зеленского

Некоторые источники издания высказали предположение, что украинский лидер сознательно сохранял Ермака на должности, рассматривая его как потенциальную «жертву» на случай необходимости политического манёвра. Как отметил один из бывших украинских чиновников в комментарии The Economist, Ермак, будучи значительно больше чем просто советником, тем не менее полностью зависел от Зеленского, который мог в любой момент отозвать предоставленные ему полномочия.