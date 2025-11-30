Рябков заявил о попытках Европы помешать решению конфликта на Украине

Ранее, 27 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза (ЕС) всецело хотят помешать политико-дипломатическому процессу по Украине. Она добавила, что если бы в Европе изначально хотели мира, они не врали бы, что собираются выполнять минские договоренности, а следовали бы им на самом деле.