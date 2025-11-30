«Вспомним 2022 год, вспомним, насколько близко мы тогда подошли в рамках прямых переговоров с Украиной к договоренностям. Опять-таки злонамеренные происки западных столиц, среди которых особенно выделялся Лондон, помешали достижению решения на том этапе», — отметил дипломат в эфире телеканала ТВЦ.
Он уточнил, что при появлении перспективы решения украинского конфликта европейские страны делают всё возможное для его срыва.
Рябков подчеркнул, что администрация США, в отличие от европейских стран, проводит более здравую политику в этом направлении.
Ранее, 27 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза (ЕС) всецело хотят помешать политико-дипломатическому процессу по Украине. Она добавила, что если бы в Европе изначально хотели мира, они не врали бы, что собираются выполнять минские договоренности, а следовали бы им на самом деле.