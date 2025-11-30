Кандидат в президенты Гондураса обвинила Трампа во вмешательстве в выборы

Кандидат в президенты Гондураса от правящей Партии свободы и перестройки Рикси Монкада на пресс-конференции раскритиковала недавние заявления Дональда Трампа, которые он адресовал в поддержку её оппонентов.
Она расценила такие высказывания как попытку внешнего вмешательства в ход выборов и нарушение периода информационного затишья перед голосованием.
Монкада отметила, что обращение американского лидера за несколько дней до выборов выглядит как реакция на слабость кандидатов, которых он поддерживает.
Она также заявила, что уверена в своей популярности благодаря программе, направленной на расширение экономической демократии, реформирование налоговой системы и облегчение доступа к кредитам. По мнению Монкады, именно привлекательность её политической платформы вынудила Трампа сделать громкие заявления, поскольку поддержка населения в её адрес уже стала значимой силой в гонке.
Напомним, Трамп призвал граждан Гондураса поддержать на предстоящих воскресных выборах кандидата от Национальной партии Насри Асфуру. Представительницу левой партии Трамп охарактеризовал как коммунистку, а претендента от Либеральной партии Сальвадора Насраллу — как «почти коммуниста». По его мнению, Асфура выступает в качестве «друга свободы», и американский лидер пообещал обеспечить всестороннюю поддержку Гондурасу со стороны Вашингтона в случае его победы.
Ранее Трамп сообщил, что принял решение помиловать бывшего главу Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, которому ранее назначили 45 лет лишения свободы по делу о наркоторговле.