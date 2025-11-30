Ричмонд
МИД Турции заявил об угрозе судоходству из-за атак на танкеры в Чёрном море

Турция активно ведёт переговоры с целью недопущения распространения конфликта на Украине на акваторию Чёрного моря.

Источник: Аргументы и факты

Турция активно ведёт переговоры с заинтересованными сторонами с целью недопущения распространения конфликта на Украине на акваторию Чёрного моря и защиты своих экономических интересов в регионе. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Онджю Кечели, комментируя недавние атаки на два торговых судна у побережья Турции.

Инциденты с танкерами Kairos и Virat, зарегистрированными под флагом Гамбии, произошли 28 ноября в исключительной экономической зоне Турции.

Дипломат подчеркнул, что нападения представляют серьёзную угрозу для судоходства, жизни экипажей, имущества и экологической безопасности региона.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Украина атакой на танкеры в Черном море плюнула Турции в лицо. По словам Дандыкина, атака ВСУ могла быть связана еще и с безысходностью или с непониманием, как грамотно выйти из серьезного коррупционного скандала.