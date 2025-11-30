Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Украина атакой на танкеры в Черном море плюнула Турции в лицо. По словам Дандыкина, атака ВСУ могла быть связана еще и с безысходностью или с непониманием, как грамотно выйти из серьезного коррупционного скандала.