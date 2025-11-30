WSJ: Трамп в беседе с Мадуро угрожал применением силы против Венесуэлы

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с венесуэльским лидером Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что Соединённые Штаты применят силу против Венесуэлы, если тот не уйдёт в отставку, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Трамп сказал Мадуро, что если тот не уйдет добровольно, то США рассмотрят другие варианты, включая использование силы», — говорится в статье.
По данным журналистов, их разговор состоялся на прошлой неделе.
Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщала, что Трамп и Мадуро обсуждали возможность личной встречи. Отмечалось, что разговор проходил при участии госсекретаря США Марко Рубио.
29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг неё. Также стало известно, что в числе потенциальных целей ударов США есть венесуэльские нефтяные объекты.