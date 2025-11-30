Ричмонд
WSJ: Трамп в беседе с Мадуро угрожал применением силы против Венесуэлы

Глава Белого дома призвал президента Венесуэлы уйти в отставку.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с венесуэльским лидером Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что Соединённые Штаты применят силу против Венесуэлы, если тот не уйдёт в отставку, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп сказал Мадуро, что если тот не уйдет добровольно, то США рассмотрят другие варианты, включая использование силы», — говорится в статье.

По данным журналистов, их разговор состоялся на прошлой неделе.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщала, что Трамп и Мадуро обсуждали возможность личной встречи. Отмечалось, что разговор проходил при участии госсекретаря США Марко Рубио.

29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг неё. Также стало известно, что в числе потенциальных целей ударов США есть венесуэльские нефтяные объекты.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше