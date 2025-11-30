Зачем Киргизии понадобились досрочные парламентские выборы

Жапаров с этим категорически не согласен. «Некоторые политики и оппозиционеры могут подумать, что это подготовка к президентским выборам, которые пройдут через год. Нет, дорогие соотечественники, я не просил ни одного депутата инициировать роспуск, — сказал он в конце сентября (цитата по Kaktus Media). — Пять лет назад меня избрали с поддержкой 80% населения. Если я выдвину свою кандидатуру на следующих выборах, я уверен, что пройду с поддержкой уже 90%. Потому что чувствую, что поддержка народа стала еще сильнее, чем прежде».