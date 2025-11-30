Политическое землетрясение произойдёт, если лидеры стран ЕС признают своё поражение, и они сами понимают это, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Конфликт проигран, но признание этого вызовет землетрясение», — сказал глава правительства на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Ньиредьхазе.
Он задался вопросом, кто из политиков в Евросоюзе сможет согласиться с тем, что Запад в апреле 2022 года помешал заключению мира.
«Кто признает, что в этом случае сотни тысяч украинцев могли бы остаться в живых и у Украины было бы больше территории?» — задумался Орбан.
Премьер-министр Венгрии убеждён, что рано или поздно нынешние лидеры ЕС должны будут признать провал своей политики в отношении Киева. Глава правительства также упомянул проблему незаконной миграции в Европе, сравнив её с ситуацией вокруг Украины.
Он подчеркнул, европейские страны долго отрицали угрозу от притока нелегалов, однако теперь вынуждены пересматривать политику в этой сфере.
Напомним, 29 ноября Орбан призвал как можно скорее начать переговоры на высоком уровне между Россией и Европой. Премьер-министр добавил, что следует отказаться от иллюзий и трезво оценить положения плана США по урегулированию украинского конфликта.