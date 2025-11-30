Истребитель ВВС США перехватил частный самолёт близ резиденции Трампа

Ранее Life.ru сообщал, что Белый дом перевели в режим изоляции. Министр обороны Пит Хегсет сообщил, что в столице дополнительно развернут 500 военнослужащих Национальной гвардии для усиления охраны. Данные меры последовали после стрельбы в Вашингтоне. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси заявил о гибели двух нацгвардейцев. Американский лидер Дональд Трамп назвал стрелка «животным» и сообщил, что он получил тяжёлые ранения.