Истребитель ВВС США перехватил частный самолёт близ резиденции Трампа

Истребитель ВВС США осуществил перехват гражданского самолёта, нарушившего временное ограничение полётов в воздушном пространстве над городом Палм-Бич в штате Флорида. Как сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), инцидент произошёл в районе расположения резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

В опубликованном заявлении на странице в социальной сети X уточняется, что для перехвата был задействован истребитель F-16, после чего нарушитель был благополучно эвакуирован из закрытой зоны.

Ранее Life.ru сообщал, что Белый дом перевели в режим изоляции. Министр обороны Пит Хегсет сообщил, что в столице дополнительно развернут 500 военнослужащих Национальной гвардии для усиления охраны. Данные меры последовали после стрельбы в Вашингтоне. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси заявил о гибели двух нацгвардейцев. Американский лидер Дональд Трамп назвал стрелка «животным» и сообщил, что он получил тяжёлые ранения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

