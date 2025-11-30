Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России

«Любые решения, подпадающие под действие европейского законодательства, не могут быть приняты без нашего участия. Это касается замороженных российских активов в Европе. Все это станет предметом обсуждений в ближайшие дни, которые, как мы надеемся, приведут к принятию решения на Европейском совете 18 декабря», — сообщил он.