Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Решение о конфискации замороженных российских активов, вероятно, будет принято на ближайшем саммите ЕС в Брюсселе 18 декабря, заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете La Tribune Dimanche.
«Любые решения, подпадающие под действие европейского законодательства, не могут быть приняты без нашего участия. Это касается замороженных российских активов в Европе. Все это станет предметом обсуждений в ближайшие дни, которые, как мы надеемся, приведут к принятию решения на Европейском совете 18 декабря», — сообщил он.
Ситуация с активами
После начала спецоперации ЕС и страны «Большой семерки» заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование активов.
Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва «выплатит ей материальный ущерб».
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль Евросоюз перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.