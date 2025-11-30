Ричмонд
Боливарианский альянс народов Америки осудил угрозы США Венесуэле

Риторика Вашингтона носит откровенно колониальный характер.

Источник: Аргументы и факты

Боливарианский альянс народов Америки (АЛБА) выступил с жёстким осуждением заявлений США, которые сочли угрозой суверенитету воздушного пространства Венесуэлы. Документ с позицией организации был опубликован главой венесуэльского МИД Иваном Хилем в его Telegram-канале.

В альянсе отметили, что риторика Вашингтона носит откровенно колониальный характер и воспринимается как попытка давления на независимое государство. Подчёркивается, что подобные шаги не соответствуют нормам международного права и создают опасный прецедент для региона.

Заявление также трактует действия США как проявление политической агрессии, указывая на стремление навязать свою волю странам Латинской Америки. В АЛБА считают, что это подтверждает неизменность империалистического подхода Вашингтона к отношениям с государствами региона.

Ранее сообщалось, что американские военные самолёты патрулируют международное воздушное пространство возле Венесуэлы.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
