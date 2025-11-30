Боливарианский альянс народов Америки осудил угрозы США Венесуэле

Боливарианский альянс народов Америки (АЛБА) выступил с жёстким осуждением заявлений США, которые сочли угрозой суверенитету воздушного пространства Венесуэлы. Документ с позицией организации был опубликован главой венесуэльского МИД Иваном Хилем в его Telegram-канале.
В альянсе отметили, что риторика Вашингтона носит откровенно колониальный характер и воспринимается как попытка давления на независимое государство. Подчёркивается, что подобные шаги не соответствуют нормам международного права и создают опасный прецедент для региона.
Заявление также трактует действия США как проявление политической агрессии, указывая на стремление навязать свою волю странам Латинской Америки. В АЛБА считают, что это подтверждает неизменность империалистического подхода Вашингтона к отношениям с государствами региона.
Ранее сообщалось, что американские военные самолёты патрулируют международное воздушное пространство возле Венесуэлы.