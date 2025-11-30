Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК

Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — РФ (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.