МИД Казахстана выразил протест из-за очередной атаки на КТК

Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта. В МИД отметили, что его функционирование гарантировано нормами международного права.
Казахстан неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. В МИД подчеркнули, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы.
«Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», — говорится в заявлении министерства.
Напомним, что утром 29 ноября в 06:06 по времени Астаны на морские объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийск напали беспилотные плавсредства. В результате выносное причальное устройство ВПУ-2 сильно повредили, и оно выведено из строя до полного ремонта.
После этого Казахстан принял решение срочно перенаправить нефть по альтернативным маршрутам из-за атаки на КТК.