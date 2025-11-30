Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Казахстана выразил протест из-за очередной атаки на КТК

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. Об этом заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

Источник: Курсив

Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта. В МИД отметили, что его функционирование гарантировано нормами международного права.

Казахстан неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. В МИД подчеркнули, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы.

«Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, что утром 29 ноября в 06:06 по времени Астаны на морские объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийск напали беспилотные плавсредства. В результате выносное причальное устройство ВПУ-2 сильно повредили, и оно выведено из строя до полного ремонта.

После этого Казахстан принял решение срочно перенаправить нефть по альтернативным маршрутам из-за атаки на КТК.