МИД Казахстана выразил протест из-за очередной атаки на КТК

Напомним, что утром 29 ноября в 06:06 по времени Астаны на морские объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийск напали беспилотные плавсредства. В результате выносное причальное устройство ВПУ-2 сильно повредили, и оно выведено из строя до полного ремонта.