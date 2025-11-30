В Киргизии началось голосование на досрочных парламентских выборах

Напомним, в сентябре в Киргизии депутаты парламента проголосовали за самороспуск Законодательного собрания. Самороспуск необходим для увеличения временного разрыва между выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, которые пройдут в январе 2027 года.