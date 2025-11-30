В Киргизии началось голосование на досрочных парламентских выборах

В Киргизии в 08:00 по местному времени открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. Жителям страны предстоит определить состав восьмого созыва Жогорку кенеша, который будет состоять из 90 депутатов.
Голосование организовано по мажоритарной системе: территория республики разделена на 30 округов, и каждый из них должен выбрать по три представителя. За мандаты борются 460 претендентов. Все участки оборудованы электронными урнами, которые автоматически направят предварительные данные на центральный сервер после завершения процесса волеизъявления.
Несмотря на использование электронной системы, окончательные результаты будут подведены только после ручного подсчета бюллетеней, а опубликовать их планируется до 15 декабря. При этом минимальный порог явки не установлен, поэтому выборы считаются действительными независимо от количества участников.
Напомним, в сентябре в Киргизии депутаты парламента проголосовали за самороспуск Законодательного собрания. Самороспуск необходим для увеличения временного разрыва между выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, которые пройдут в январе 2027 года.