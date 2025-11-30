«Убить Трампа»: В США раскрыли, как Европа может сорвать сделку по Украине

«Европейская политическая элита кипит от ярости и жаждет войны с Россией, которую им сейчас никак не выиграть. Они живут в очень странном и очень опасном мире альтернативной реальности. Это делает их опасными для остальных. Но у них всегда есть резерв — они рассчитывают втянуть США на свою защиту. Но, конечно, при Трампе это не вполне реально», — пояснил Слебода.