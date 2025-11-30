NYP: тысячи въехавших в США беженцев из Афганистана встревожили Вашингтон

Напомним, 26 ноября в нескольких квартирах от здания Белого дома произошла стрельба, в результате которой пострадали два представителя Нацгвардии. Одна из них позже скончалась в больнице. После инцидента стало известно, что подозреваемым в нападении является гражданин Афганистана. Его арестовали. Американский президент Джей Ди Вэнс заявил, что этого мужчину не следовало пускать в США.