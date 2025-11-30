NYP: тысячи въехавших в США беженцев из Афганистана встревожили Вашингтон

Американские власти считают, что более 5 тыс. беженцев Афганистана, которые въехали в США после вывода войск в 2021 году, могли представлять угрозу для национальной безопасности Соединённых Штатов, написала газета New York Post (NYP) со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности США.
По данным журналистов, внимание американского правительства привлекли 6868 прибывших афганских граждан. Из них 5005 беженцев были отнесены к лицам, которые представляют потенциальную угрозу нацбезопасности США.
Дела на ещё 956 афганских граждан связывались с рисками в сфере общественной безопасности, 876 — с мошенничеством. Отмечается, что с большей части этих людей подозрения были сняты.
При этом, по состоянию на сентябрь 2025 года, 885 беженцев по-прежнему относились к категории лиц, которые могут угрожать нацбезопасности. Согласно информации NYP, всего в рамках вывода войск из Афганистана в США прибыли по специальной программе более 70 тыс. граждан этой азиатской страны.
Напомним, 26 ноября в нескольких квартирах от здания Белого дома произошла стрельба, в результате которой пострадали два представителя Нацгвардии. Одна из них позже скончалась в больнице. После инцидента стало известно, что подозреваемым в нападении является гражданин Афганистана. Его арестовали. Американский президент Джей Ди Вэнс заявил, что этого мужчину не следовало пускать в США.