МИД Казахстана выразил протест в связи с атакой на инфраструктуру КТК

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с резким протестом после очередного удара по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийск. В ведомстве подчеркнули, что это уже третий случай нападения на гражданскую инфраструктуру, функционирование которой регулируется нормами международного права.