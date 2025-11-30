Ричмонд
МИД Казахстана выразил протест в связи с атакой на инфраструктуру КТК

В Казахстане заявили, что произошедшее может негативно сказаться на отношениях Астаны и Киева.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с резким протестом после очередного удара по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийск. В ведомстве подчеркнули, что это уже третий случай нападения на гражданскую инфраструктуру, функционирование которой регулируется нормами международного права.

Казахстан напомнил о своей роли надежного участника мирового энергетического рынка и о приверженности принципам бесперебойных поставок сырья. В заявлении подчеркивается, что деятельность КТК имеет существенное значение для стабильности глобальной энергосистемы, поэтому подобные инциденты представляют особую угрозу.

Кроме того, в МИД указали, что рассматривают произошедшее как фактор, способный негативно отразиться на отношениях между Казахстаном и Украиной. Астана ожидает от Киева конкретных шагов, направленных на предотвращение повторения таких ситуаций.

Напомним, выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ВПУ-2 оказалось повреждено из-за атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала КТК 29 ноября. Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной.