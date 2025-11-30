Ричмонд
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами РФ

Минобороны отметило, что в ночь с 29 на 30 ноября больше всего БПЛА было сбито над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно защищать регионы страны от нападок киевского режима. За прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено сразу 33 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что все произошло в ночь с 29 на 30 ноября. Тогда силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать регионы РФ. Больше всего дронов было сбито над Ростовской областью. Там поражены 16 БПЛА. Еще семь над Краснодарским краем и три над Белгородской областью.

«1 — над территорией Курской области, 6 — над акваторией Черного моря», — отметили в Минобороны.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась в ночь с 28 на 29 ноября. Тогда боевики Вооруженных сил Украины также попытались атаковать регионы РФ с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. За ночь было сбито сразу 103 дрона. Больше всего над Белгородской областью — 26 штук.

