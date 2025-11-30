Ричмонд
Экс-советник Трампа считает, что ЕС придется выбрать поставщика газа

Пападопулос: ЕС надо решить, хочет ли она дорогой газ или дешевый из России.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Европе придется определиться, хочет ли она закупать более дорогой газ из других частей света или более дешевый — из России, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Преимущество России заключается в том, что она производит самый дешевый природный газ на европейском рынке, который является крупнейшим в мире… Таким образом, российское правительство находится в привилегированном положении. Европе в конечном итоге придется решить, хотят ли они более дорогой газ из других частей света или более дешевый газ из России, но что может иметь за собой политические последствия», — сказал Пападопулос.

Ранее в октябре совет ЕС объявил, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит «юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России». Кроме того, Европейский парламент сообщил, что поддержал решение начать переговоры с Советом ЕС о запрете импорта российского газа и нефти с 1 января 2028 года, переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении.

