Правительство выделит Минцифры 16,7 млрд руб на создание четырех спутников связи

Как следует из распоряжения Правительства, Минцифры в полной мере займется реализацией проекта по созданию четырех новых спутников связи. Ведомство будет заключать договоры на проектирование, изготовление и сдачу устройств в эксплуатацию. Именно на это и будет получено 16,7 миллиарда рублей.