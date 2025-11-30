Правительство выделит Минцифры 16,7 млрд руб на создание четырех спутников связи

Правительство РФ направило 16,7 миллиарда рублей на создание четырех спутников связи. Деньги получит Минцифры России. Об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное на официальном портале правовых актов.
Как следует из распоряжения Правительства, Минцифры в полной мере займется реализацией проекта по созданию четырех новых спутников связи. Ведомство будет заключать договоры на проектирование, изготовление и сдачу устройств в эксплуатацию. Именно на это и будет получено 16,7 миллиарда рублей.
«Выделяются в целях обеспечения создания спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите с учетов требуемого страхования», — сказано в документе.
Немногим ранее сообщалось, что Правительство РФ также выделит средства на комфорт и безопасность Новороссии. На соответствующие цели планируется направить 5,4 миллиарда рублей. На эту сумму планируется, в том числе, обновить десятки километров дорог.