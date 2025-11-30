В столице Мьянмы появилась улица Минская

Визит Лукашенко в Мьянму начался 27 ноября.
«В столице Мьянмы Нейпьидо появилась новая улица, которая называется улица Минская. Это первая улица в городе в честь иностранного государства, это первое увековечение имени города-героя Минска в дружеской Мьянме, далекой для белорусов стране Юго-Восточной Азии, где нет снега, а есть солнце и тепло», — сообщил Островский.
Официальная церемония открытия дорожного указательного знака с надписью на мьянманском и английском языках состоялась 28 ноября. С белорусской стороны церемонию возглавлял министр иностранных дел Максим Рыженков.
«Мы надеемся, что уже в скором времени трактора “Беларусь”, собранные в Мьянме, пройдут в парадном строю по этой улице под аплодисменты и овации жителей Нейпьидо», — добавил Островский.