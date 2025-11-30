Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столице Мьянмы появилась улица Минская

ДЖАКАРТА, 30 ноя — РИА Новости. Улица Минская появилась в столице Мьянмы в честь визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости заместитель председателя Российского Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Александр Островский.

Источник: Paula Bronstein

Визит Лукашенко в Мьянму начался 27 ноября.

«В столице Мьянмы Нейпьидо появилась новая улица, которая называется улица Минская. Это первая улица в городе в честь иностранного государства, это первое увековечение имени города-героя Минска в дружеской Мьянме, далекой для белорусов стране Юго-Восточной Азии, где нет снега, а есть солнце и тепло», — сообщил Островский.

Официальная церемония открытия дорожного указательного знака с надписью на мьянманском и английском языках состоялась 28 ноября. С белорусской стороны церемонию возглавлял министр иностранных дел Максим Рыженков.

«Мы надеемся, что уже в скором времени трактора “Беларусь”, собранные в Мьянме, пройдут в парадном строю по этой улице под аплодисменты и овации жителей Нейпьидо», — добавил Островский.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше