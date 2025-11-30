Франция призналась, что ей не дают покоя активы России: «Приоритет номер один — блокировать»

Напомним, о планах Евросоюза изъять замороженные российские активы неоднократно высказывались в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее откровенным воровством. И добавил, что, обсуждая подобное, ЕС говорит о совершении реального преступления. При этом еще в августе 2024 года Песков подчеркивал, что при изъятии активов РФ Запад столкнется с последствиями.