Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция призналась, что ей не дают покоя активы России: «Приоритет номер один — блокировать»

Глава МИД Франции Барро: Евросоюз может принять решение по активам РФ 18 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Страны-члены Европейского союза могут принять решение по замороженным на Западе активам России уже 18 декабря. Тогда состоится саммит ЕС в Брюсселе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Его слова передает La Tribune Dimanche.

Как отметил дипломат, Евросоюз воспринимает российские активы как «рычаг давления» на Москву. Так, например, с помощью них Брюссель хочет влиять на параметры будущего мира на Украине.

«Приоритет номер один — гарантировать блокирование российских активов, находящихся в Европе», — сказал Барро.

Он также добавил, что замороженные активы РФ планируется обсудить уже в ближайшие дни. Окончательное решение, добавил Барро, может быть вынесено на заседании Европейского совета уже 18 декабря.

Напомним, о планах Евросоюза изъять замороженные российские активы неоднократно высказывались в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее откровенным воровством. И добавил, что, обсуждая подобное, ЕС говорит о совершении реального преступления. При этом еще в августе 2024 года Песков подчеркивал, что при изъятии активов РФ Запад столкнется с последствиями.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше