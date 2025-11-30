Франция призналась, что ей не дают покоя активы России: «Приоритет номер один — блокировать»

Страны-члены Европейского союза могут принять решение по замороженным на Западе активам России уже 18 декабря. Тогда состоится саммит ЕС в Брюсселе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Его слова передает La Tribune Dimanche.
Как отметил дипломат, Евросоюз воспринимает российские активы как «рычаг давления» на Москву. Так, например, с помощью них Брюссель хочет влиять на параметры будущего мира на Украине.
«Приоритет номер один — гарантировать блокирование российских активов, находящихся в Европе», — сказал Барро.
Он также добавил, что замороженные активы РФ планируется обсудить уже в ближайшие дни. Окончательное решение, добавил Барро, может быть вынесено на заседании Европейского совета уже 18 декабря.
Напомним, о планах Евросоюза изъять замороженные российские активы неоднократно высказывались в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее откровенным воровством. И добавил, что, обсуждая подобное, ЕС говорит о совершении реального преступления. При этом еще в августе 2024 года Песков подчеркивал, что при изъятии активов РФ Запад столкнется с последствиями.