Washington Post: Зеленский столкнется с новым раундом давления от США

Владимир Зеленский столкнется с новым раундом давления от США в свете переговоров Киева и Вашингтона, пишет газета The Washington Post.
«Соединенные Штаты потребуют от него достичь соглашения о прекращении конфликта с Россией, в то время как его ближайшее окружение втянуто в коррупционный скандал, лидеры оппозиции призывают к полной перетасовке правительства», — отмечает издание.
При всем этом, добавляет СМИ, в зоне боевых действий продолжается активность со стороны РФ.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил руководителем украинской делегации на переговорах с США, международными партнерами и Россией секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова. Также информировалось, что он утвердил тайные директивы для делегации из Киева.