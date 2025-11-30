Ричмонд
Washington Post: Зеленский столкнется с новым раундом давления от США

Вашингтон потребует от политика пойти на соглашение с Москвой, отметила газета.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский столкнется с новым раундом давления от США в свете переговоров Киева и Вашингтона, пишет газета The Washington Post.

«Соединенные Штаты потребуют от него достичь соглашения о прекращении конфликта с Россией, в то время как его ближайшее окружение втянуто в коррупционный скандал, лидеры оппозиции призывают к полной перетасовке правительства», — отмечает издание.

При всем этом, добавляет СМИ, в зоне боевых действий продолжается активность со стороны РФ.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил руководителем украинской делегации на переговорах с США, международными партнерами и Россией секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова. Также информировалось, что он утвердил тайные директивы для делегации из Киева.