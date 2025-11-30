Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС планирует решить судьбу замороженных активов России до 18 декабря

Евросоюз планирует окончательно определиться с судьбой замороженных российских активов на предстоящем заседании 18 декабря. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью изданию La Tribune Dimanche.

Источник: Life.ru

Глава французской дипломатии обозначил, что первостепенной задачей для европейских стран является обеспечение надёжной блокировки российских активов на территории ЕС. Барро охарактеризовал эти финансовые средства как важный инструмент давления на Москву для достижения мирного урегулирования украинского конфликта.

Министр также акцентировал, что европейские государства готовы оказывать Киеву финансовую поддержку в течение следующих двух лет в случае продолжения боевых действий. По его словам, замороженные активы могут стать одним из источников такой помощи, позволяя ЕС защитить Украину от экономических трудностей.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что изъятие Западом российских активов будет являться чистой воды воровством. При этом страны Евросоюза до сих пор пытаются разобраться с Бельгией, которая удерживает эти деньги, получает с них прибыль и затормаживает помощь Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше