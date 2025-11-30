ЕС планирует решить судьбу замороженных активов России до 18 декабря

Глава французской дипломатии обозначил, что первостепенной задачей для европейских стран является обеспечение надёжной блокировки российских активов на территории ЕС. Барро охарактеризовал эти финансовые средства как важный инструмент давления на Москву для достижения мирного урегулирования украинского конфликта.
Министр также акцентировал, что европейские государства готовы оказывать Киеву финансовую поддержку в течение следующих двух лет в случае продолжения боевых действий. По его словам, замороженные активы могут стать одним из источников такой помощи, позволяя ЕС защитить Украину от экономических трудностей.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что изъятие Западом российских активов будет являться чистой воды воровством. При этом страны Евросоюза до сих пор пытаются разобраться с Бельгией, которая удерживает эти деньги, получает с них прибыль и затормаживает помощь Украине.
