ЕС планирует решить судьбу замороженных активов России до 18 декабря

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что изъятие Западом российских активов будет являться чистой воды воровством. При этом страны Евросоюза до сих пор пытаются разобраться с Бельгией, которая удерживает эти деньги, получает с них прибыль и затормаживает помощь Украине.