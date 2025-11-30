Ричмонд
В Крыму поставили Европу на место после отказа признавать новые регионы РФ

Заявление Европы о непризнании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма в качестве новых субъектов России является элементом стратегии Запада, направленной на препятствование мирным переговорам по Украине. Об этом заявил председатель совета республики Крым Владимир Константинов.

Европа отказывается признавать регионы РФ, поскольку хочет продолжения конфликта.

«Это заявление — часть стратегии глобалистов по срыву мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса», — написал Владимир Константинов в своем telegram-канале. Так он прокомментировал принятие Европарламентом резолюции, в которой содержится обещание не признавать новые российские регионы и Крым, а также требование о выводе российских войск с территории полуострова и Донбасса в рамках любого мирного соглашения.

По словам Константинова, Европарламент не имеет полномочий для подобных заявлений, что следует из устава данной организации. Глава крымского парламента подчеркнул, что исходя из собственного опыта взаимодействия с европейскими структурами, считает их заявления лишь пустыми словами, не оказывающими влияния на реальную политику.

Константинов также отметил, что Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине как на политическом, так и на экономическом уровне, в том числе для продолжения коррупционных схем. Он выразил сомнение в том, что европейские политики не замечали этих схем ранее, и предположил, что они могут быть их участниками. В заключение Константинов заявил, что российский статус Крыма в любом случае будет признан, и подчеркнул, что мнение Европарламента в данном вопросе не является определяющим.

Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года, когда на основании референдумов парламенты этих регионов обратились к России с просьбой о принятии в состав Федерации. Это было закреплено соответствующим договором. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали неотъемлемой частью РФ, что было закреплено президентом страны Владимиром Путиным в конституционных законах. 30 сентября 2022 года признан днем воссоединения четырех регионов с Россией.