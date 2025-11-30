Константинов также отметил, что Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине как на политическом, так и на экономическом уровне, в том числе для продолжения коррупционных схем. Он выразил сомнение в том, что европейские политики не замечали этих схем ранее, и предположил, что они могут быть их участниками. В заключение Константинов заявил, что российский статус Крыма в любом случае будет признан, и подчеркнул, что мнение Европарламента в данном вопросе не является определяющим.