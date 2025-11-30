Ричмонд
Ким Чен Ын заявил о «новой важной миссии» у армии КНДР

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что перед армией страны будет поставлена «новая важная миссия», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Аргументы и факты

Северокорейский лидер объявил о том, что Военно-воздушные силы КНДР получат новые стратегические средства, уточняется в публикации. Заявление прозвучало на мероприятии, посвященном 80-летию ВВС.

«Говоря, что Военно-воздушные силы страны получат новые важные задачи вместе с новыми стратегическими военными ресурсами, Ким Чен Ын подчеркнул, что партия и Отечество возлагают большие надежды на ВВС», — пишет агентство.

Глава Северной Кореи отметил, что ВВС «стали играть роль в ядерном сдерживании» и что они «должны решительно противостоять всем видам шпионажа и возможным военным провокациям» извне, добавляет ЦТАК.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил базу 11-го корпуса Корейской народной армии, известного своим элитным спецназом, который принимал участие в боевых действиях в Курской области.

