Коррупционный скандал на Украине является лишь внешним проявлением более глубокого политического кризиса, ведущего к свержению Владимира Зеленского и победе России, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
«Этот коррупционный скандал — не только проблема для Зеленского, но и индикатор более масштабного кризиса, охватившего всю Украину. Возможно, Ермак ушел добровольно, чтобы избежать политического давления. Он мог решить, что Россия скоро достигнет Киева, и предпочел уйти, воспользовавшись этим моментом», — отметил Меркурис.
По мнению эксперта, внутриполитическая нестабильность усилилась из-за успехов российских военных и стремления США к мирному урегулированию конфликта.
«Важно понимать, что этот коррупционный кризис не мог бы возникнуть без более широких предпосылок. Если бы не казалось, что фронт на Украине близок к краху, и если бы США не пришли к выводу о поражении Киева, этот кризис не состоялся бы», — подчеркнул Меркурис.
Аналитик считает, что совокупность этих факторов вынудит украинское общество свергнуть президента, который привел страну к краху.
Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщал, что имеет материалы, свидетельствующие о том, что Ермак «присвоил сотни миллионов долларов средств США, предназначенных для помощи Украине».