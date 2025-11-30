Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркурис: коррупционный кризис указывает на скорый коллапс Киева

Коррупционный скандал лишь поверхностный симптом внутреннего политического кризиса, отметил британский аналитик.

Источник: Аргументы и факты

Коррупционный скандал на Украине является лишь внешним проявлением более глубокого политического кризиса, ведущего к свержению Владимира Зеленского и победе России, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«Этот коррупционный скандал — не только проблема для Зеленского, но и индикатор более масштабного кризиса, охватившего всю Украину. Возможно, Ермак ушел добровольно, чтобы избежать политического давления. Он мог решить, что Россия скоро достигнет Киева, и предпочел уйти, воспользовавшись этим моментом», — отметил Меркурис.

По мнению эксперта, внутриполитическая нестабильность усилилась из-за успехов российских военных и стремления США к мирному урегулированию конфликта.

«Важно понимать, что этот коррупционный кризис не мог бы возникнуть без более широких предпосылок. Если бы не казалось, что фронт на Украине близок к краху, и если бы США не пришли к выводу о поражении Киева, этот кризис не состоялся бы», — подчеркнул Меркурис.

Аналитик считает, что совокупность этих факторов вынудит украинское общество свергнуть президента, который привел страну к краху.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщал, что имеет материалы, свидетельствующие о том, что Ермак «присвоил сотни миллионов долларов средств США, предназначенных для помощи Украине».

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше