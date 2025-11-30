Ричмонд
Российские истребители напугали немецких солдат в Польше

Четыре российских истребителя МиГ-31 в ходе плановых полетов вызвали переполох в Польше, напугав немецких солдат. Варшава перевела в боевую готовность силы противовоздушной обороны (ПВО) и два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot в Германии, сообщает издание Bild.

Источник: РИА "Новости"

«Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО. Немецкие солдаты развернуты», — говорится в материале.

Активность была зафиксирвана неподалеку от аэропорта Жешува, через который проходят существенные объемы всей военной помощи Украине.

МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше