В Киргизии начались досрочные парламентские выборы

Как уточняется, республике предстоит избрать 90 депутатов восьмого созыва. Голосование проходит по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов. От каждого будут избраны по три депутата. Всего на места в парламенте претендуют 460 кандидатов.
Ранее стало известно, что все избирательные участки оснащены электронными урнами. Официальные же результаты будут подведены после ручного подсчета бюллетеней. Итоги выборов должны быть объявлены до 15 декабря.
Порог явки на этих выборах не предусмотрен. Они будут признаны состоявшимися независимо от числа проголосовавших.
В конце сентября этого года Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии принял решение о досрочном самороспуске из-за близости дат парламентских и президентских выборов. Очередные выборы парламента страны должны были пройти в сентябре 2026 года, а выборы президента были намечены на январь 2027 года.
В начале этого года президент Киргизии Садыр Жапаров назначил дату президентских выборов. Речь шла о 24 января 2027 года.