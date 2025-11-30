В Киргизии начались досрочные парламентские выборы

В конце сентября этого года Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии принял решение о досрочном самороспуске из-за близости дат парламентских и президентских выборов. Очередные выборы парламента страны должны были пройти в сентябре 2026 года, а выборы президента были намечены на январь 2027 года.