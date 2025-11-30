Ким Чен Ын заявил, что ВВС КНДР получат новые стратегические средства

Военно-воздушным силам КНДР будет поручена новая важная задача. В рамках нее они будут использовать передовые стратегические средства. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что в 2025 году Военно-воздушные Корейской Народной Армии (ВВС КНА) отмечают свое 80-летие. В честь этого Ким Чен Ын посетил торжественные мероприятия, где выступил с речью. И в ходе них он подчеркнул, что страна надеется на свои ВВС. Поскольку они будут занимать фланг для демонстрации силы, а также для сдерживания ядерной войны.
«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что нашим ВВС будет поручена новая важная задача вместе с новыми стратегическими военными средствами», — передает ЦТАК.
Напомним, военные КНДР отличились, в том числе, в Курской области. Там они помогали российским военнослужащим выдавить из региона боевиков Вооруженных сил Украины. И, как отмечал военный эксперт Андрей Марочко, некоторые эпизоды действительно поражали. Так, например, солдаты из КНДР предпочитали умереть, нежели сдаться в плен ВСУ.