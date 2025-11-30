Ким Чен Ын заявил, что ВВС КНДР получат новые стратегические средства

Отмечается, что в 2025 году Военно-воздушные Корейской Народной Армии (ВВС КНА) отмечают свое 80-летие. В честь этого Ким Чен Ын посетил торжественные мероприятия, где выступил с речью. И в ходе них он подчеркнул, что страна надеется на свои ВВС. Поскольку они будут занимать фланг для демонстрации силы, а также для сдерживания ядерной войны.