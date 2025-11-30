Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрона обвинили в безрассудном отрицании поражения Украины

Бывший государственный секретарь президента Франции заявил, что Макрон, как и большинство его коллег, отказывается признать, что игра на Украине завершена.

Источник: Аргументы и факты

Пиар-ходы президента Франции Эммануэля Макрона, связанные с поддержкой Киева, а также заявленная западными странами стратегия больше не способны скрыть реальное состояние конфликта с РФ. Об этом заявил бывший государственный секретарь президента Франции Пьер Лелуш в статье для журнала Valeurs Actuelles.

Он отметил, что высокопоставленные французские военные прогнозируют возможное столкновение с Россией в ближайшие три-четыре года.

«Но в чем смысл этой безрассудной спешки? Правда в том, что конфликт принимает крайне негативный оборот для Киева», — подчеркнул Лелуш.

Кроме того, по его словам, европейцам придется «платить цену за проигрышный конфликт, который они не контролируют».

«Отсюда и безрассудное отрицание: Макрон, как и большинство его коллег, отказывается признать, что игра на Украине завершена, ведь это поражение — и их тоже», — добавил Лелуш.

Ранее сообщалось, что на Западе стали осознавать, что ЕС препятствует достижению мира на Украине.