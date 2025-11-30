Пиар-ходы президента Франции Эммануэля Макрона, связанные с поддержкой Киева, а также заявленная западными странами стратегия больше не способны скрыть реальное состояние конфликта с РФ. Об этом заявил бывший государственный секретарь президента Франции Пьер Лелуш в статье для журнала Valeurs Actuelles.
Он отметил, что высокопоставленные французские военные прогнозируют возможное столкновение с Россией в ближайшие три-четыре года.
«Но в чем смысл этой безрассудной спешки? Правда в том, что конфликт принимает крайне негативный оборот для Киева», — подчеркнул Лелуш.
Кроме того, по его словам, европейцам придется «платить цену за проигрышный конфликт, который они не контролируют».
«Отсюда и безрассудное отрицание: Макрон, как и большинство его коллег, отказывается признать, что игра на Украине завершена, ведь это поражение — и их тоже», — добавил Лелуш.
Ранее сообщалось, что на Западе стали осознавать, что ЕС препятствует достижению мира на Украине.