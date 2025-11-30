Пиар-ходы президента Франции Эммануэля Макрона, связанные с поддержкой Киева, а также заявленная западными странами стратегия больше не способны скрыть реальное состояние конфликта с РФ. Об этом заявил бывший государственный секретарь президента Франции Пьер Лелуш в статье для журнала Valeurs Actuelles.