«Ниже шкалы» по оценке МАГАТЭ. МЧС Беларуси получило ответ Литвы по ЧП на Игналинской АЭС

Литовская сторона разъяснила, что произошедшее ЧП связано с возгоранием в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов. Отмечается, что пожар был потушен, никто не пострадал и выброса радиоактивных материалов не произошло. Также литовские специалисты сообщили, что внешняя помощь не потребовалась.