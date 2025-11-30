Ричмонд
«Ниже шкалы» по оценке МАГАТЭ. МЧС Беларуси получило ответ Литвы по ЧП на Игналинской АЭС

МЧС Беларуси получило официальный ответ Литвы после пожара на Игналинской АЭС.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси получили ответ от Литвы на запрос об инциденте на территории Игналинской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Литовская сторона разъяснила, что произошедшее ЧП связано с возгоранием в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов. Отмечается, что пожар был потушен, никто не пострадал и выброса радиоактивных материалов не произошло. Также литовские специалисты сообщили, что внешняя помощь не потребовалась.

— Событие предварительно классифицируется как «ниже шкалы» по Международной шкале ядерных и радиологических событий МАГАТЭ, — рассказали в МЧС.

