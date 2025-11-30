Ричмонд
Британия и Финляндия стянули войска ближе к границе с Россией: что происходит

Yle: Британия и Финляндия проводят совместные боевые учения у границ России.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания и Финляндия начали совместные военные учения на границе с Россией. Об этом сообщило министерство обороны скандинавского государства на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что все происходит в регионе под названием Кайнуу. Он граничит с Карелией. Там в период с 29 ноября по 5 декабря Британия и Финляндия намерены проводить военные учения. В них примут участие порядка трех тысяч солдат, а также около 600 единиц техники. Задействованы будут, в том числе, танки и транспортные вертолеты.

В качестве цели проведения военных учений страны называют отработку навыков обороны и навыков «сдерживания противника». Особенное внимание уделяется взаимодействию разных родов войск, а также применению беспилотников.

Правда, до сих пор неясно, кого и зачем намерены сдерживать Великобритания и Финляндия. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не представляет для них никакой угрозы. Поскольку не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО. Глава государства даже называл бредом предположения о возможности такого сценария.

