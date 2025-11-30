Британия и Финляндия стянули войска ближе к границе с Россией: что происходит

Отмечается, что все происходит в регионе под названием Кайнуу. Он граничит с Карелией. Там в период с 29 ноября по 5 декабря Британия и Финляндия намерены проводить военные учения. В них примут участие порядка трех тысяч солдат, а также около 600 единиц техники. Задействованы будут, в том числе, танки и транспортные вертолеты.