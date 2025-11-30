Скандал с дроном власти Молдовы использовали для переключения внимания с дела о контрабанде оружия: «Этим дроном нужно бить по голове всех, кто делает из него пропаганду» — экс-премьер

Скандал с появлением дрона на территории Молдовы власти страны использовали для переключения общественного внимания с дела о контрабанде оружия, которая представляет собой реальную угрозу безопасности и нейтральному статусу страны, заявил в комментарии для РИА Новости экс-премьер, лидер ЛДПМ Владимир Филат.
— Появление дрона — это, конечно, плохо. Я не берусь сейчас давать определение, этим должны заниматься соответствующие органы. Но то, что этот дрон «гуляет» по Молдове, используется как инструмент для манипуляции. Этим дроном нужно бить по голове всех, кто делает из него пропаганду. Это — метод сменить повестку. Хотели, чтобы люди обсуждали дрон, а не контрабанду оружия, — сказал Владимир Филат.
Политик подчеркнул, что в ситуации с задержанным в Румынии грузовиком с вооружением внимание должно быть сосредоточено на логистике перемещения оружия через территорию Молдовы:
— В конституции четко написано, что Молдова — нейтральная страна. А на территорию нейтральной страны оружие попало частями, складировалось, оформлялось в Кишиневе, проходило молдавскую таможню, пограничную полицию и только затем было выявлено румынской стороной. Проблема не на таможне — проблема на территории РМ.
По словам экс-премьера, масштаб схемы может быть значительно шире, чем официально озвучено:
— Если оружие поступало частями, это означает, что было больше транспортов. Мы не знаем, всё ли завезённое было обнаружено. Может быть, что-то осталось в стране и представляет риск. Неясно и то, является ли этот случай единственным, который дошёл до территории ЕС.
Политик заявил, что правоохранительные органы и спецслужбы должны объяснить, как столь крупная партия оружия могла беспрепятственно перемещаться по стране:
— Чем занимались Служба информации и безопасности, полиция, таможня? Финансирование у этих органов достаточное. Но факт остаётся фактом: у нас нет гарантий безопасности, которые должны обеспечивать государственные структуры.
Филат подчеркнул, что пока власти не дадут ответы о происхождении оружия, маршрутах, целях и возможных организаторах схемы, уверенность граждан в безопасности страны будет подорвана:
— Пока мы не поймём, с какой целью это было сделано, и не убедимся, что государственные органы предотвратят повторение, Молдова будет жить в состоянии неуверенности в собственной безопасности.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
ЕС вмешался в парламентские выборы в Молдове в 10 раз сильнее, чем Россия: Победа ПАС была заранее прописана в Брюсселе, обеспечена цензурой и манипуляциями с голосами диаспоры.
Об этом сообщается в докладе доктора Нормана Льюиса «Щит против демократии» (далее…).
Румынский паспорт на продажу: Кто получает выгоду, и причем здесь Молдовы и почему это геополитический козырь.
Ни одна цивилизованная страна так бессовестно и открыто не торгует своими паспортами, как Румыния (далее…).
Религиозный скандал в Молдове: 800 храмов Молдавской митрополии будут переданы румынской церкви.
Бессарабская митрополия выиграла суд против Молдавской митрополии (далее…).