Скандал с дроном власти Молдовы использовали для переключения внимания с дела о контрабанде оружия: «Этим дроном нужно бить по голове всех, кто делает из него пропаганду» — экс-премьер

— Появление дрона — это, конечно, плохо. Я не берусь сейчас давать определение, этим должны заниматься соответствующие органы. Но то, что этот дрон «гуляет» по Молдове, используется как инструмент для манипуляции. Этим дроном нужно бить по голове всех, кто делает из него пропаганду. Это — метод сменить повестку. Хотели, чтобы люди обсуждали дрон, а не контрабанду оружия, — сказал Владимир Филат.