НАТО у порога: Тысячи финских и британских военных начали учения в 70 км от границ России

Финляндия совместно с Великобританией начала масштабные военные маневры Northern Axe 25 в приграничном с Россией городе Кухмо. Информацию о ходе учений в 70 км от российских рубежей распространил финское издание Yle.

Источник: Life.ru

Как сообщил директор учений бригадный генерал Ари Лааксонен, совместные действия с британским контингентом направлены на повышение оперативной совместимости между союзниками. Программа манёвров включает отработку оборонительных, наступательных и замедляющих операций, включая ведение ночных боёв в сложных северных условиях.

В манёврах задействовано около 3 тысяч военнослужащих, включая 600 резервистов, а также контингент из пограничных округов Кайну и Северной Карелии. На учениях используется порядка 600 единиц военной техники, включая танковые подразделения, вертолёты NH90 и MD 500, а также беспилотные авиационные комплексы.

Ранее Life.ru сообщал, что финская армия прорепетировала «зимнюю войну» в 100 километрах от российской границы. В артиллерийских учениях Northern Strike 225 принимали участие более двух тысяч солдат и 500 единиц техники.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
