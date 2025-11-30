НАТО у порога: Тысячи финских и британских военных начали учения в 70 км от границ России

В манёврах задействовано около 3 тысяч военнослужащих, включая 600 резервистов, а также контингент из пограничных округов Кайну и Северной Карелии. На учениях используется порядка 600 единиц военной техники, включая танковые подразделения, вертолёты NH90 и MD 500, а также беспилотные авиационные комплексы.