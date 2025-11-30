Казахстан и Конго договорились активизировать политические и консульские консультации

Посол Казахстана отметил, что Демократическая Республика Конго является одним из важных партнёров на Африканском континенте. Он также подчеркнул, что имеется огромный потенциал для двустороннего сотрудничества между Астаной и Киншасой, который в настоящее время не реализован в полной мере.