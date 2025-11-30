Reuters рассказал, как Венесуэла может ответить на вторжение США

Свои действия США объясняют борьбой с наркоторговлей, но, как писала FT, масштаб операции вызывает сомнения в истинных целях операции и породил предположения, что Вашингтон может готовиться к свержению власти в Венесуэле. Reuters со ссылкой на американских чиновников также писал, что Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. При этом, по информации The New York Times, венесуэльский лидер Николас Мадуро предлагал США свою отставку в течение двух-трех лет, но американская сторона отказалась, требуя немедленного ухода.