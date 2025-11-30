Депутат мажилиса проиграл суд казахстанскому журналисту по делу о клевете

Апелляционные жалобы адвокатов депутата мажилиса Болатбека Нажметденулы против журналиста Михаила Козачкова оставлены без удовлетворения, как указано в постановлении Алматинского городского суда. Суд первой инстанции правильно отметил, что сведения о судимости Нажметдинулы, изложенные Козачковым, соответствуют правовой квалификации, установленной законодательством и отраженной в материалах дела.
В постановлении суда также указано, что сведения, представленные Козачковым, не являются заведомо ложными и не содержат признаков клеветы, соединенной с обвинением в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления. Адвокаты депутата считают, что первый суд ошибочно признал потерпевшего осужденным за коррупционное преступление.
Алиев Б. Н., ныне известный как Нажметдинұлы Б., был осужден 8 мая 2001 года к 3 годам лишения свободы. Он был освобожден от отбывания наказания на основании статьи 9 Закона РК «Об амнистии в связи с 10-й годовщиной декларации независимости Республики Казахстан».
Согласно приговору суда, Алиев признан виновным в совершении преступления против интересов государственной службы, выразившегося в превышении должностных полномочий. Эти действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, что послужило основанием для квалификации его деяний по соответствующим статьям уголовного закона.