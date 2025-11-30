Депутат мажилиса проиграл суд казахстанскому журналисту по делу о клевете

В постановлении суда также указано, что сведения, представленные Козачковым, не являются заведомо ложными и не содержат признаков клеветы, соединенной с обвинением в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления. Адвокаты депутата считают, что первый суд ошибочно признал потерпевшего осужденным за коррупционное преступление.