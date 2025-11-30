Глеб Никитин рассказал студентам о стажировке в облправительстве

Сейчас у молодежи куда больше шансов и возможностей реализовать себя на госслужбе. В 2025 году участниками программ стажировок стали 350 студентов. По итогам практики 130 человек получили работу. Записаться на участие в таких программах можно через портал «Команда правительства Нижегородской области».