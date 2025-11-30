По ее словам, шайку украинского лидера Владимира Зеленского надо судить.
«Это, конечно, все очередной пиар-ход А на самом деле это вопрос не про отставку, это вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить», — приводит слова Захаровой «РИА Новости».
По словам представителя МИДа, судить представителей руководства Киева нужно как международных преступников, а не только за преступления по «разворовыванию денег» жителей страны.
Накануне австралийский политолог Марк Лоу в интервью «Известиям» рассказал, что отставка Ермака станет причиной ослабления президентского контроля за страной и может привести к милитаризации Киева в случае, если достаточную власть получит Служба безопасности Украины (СБУ).
В тот же день сообщалось, что украинская сторона может пойти на уступки в спорных вопросах на переговорах о прекращении конфликта после отставки Ермака. Отмечалось, что Ермак «давно придерживается жесткой позиции» в переговорах и выступает против уступок по соглашению.
Ермак был уволен с должности главы офиса президента Украины 28 ноября. Тогда же сам Зеленский объявил об отставке Ермака. При этом он сообщил о планах провести консультации по кандидатуре нового руководителя офиса президента.