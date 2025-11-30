«Вы растите будущее России»: Беглов поздравил петербурженок с Днем матери

Для каждого человека мама — самый родной, самый дорогой и незаменимый человек. Сегодня с особыми чувствами мы благодарим матерей наших воинов — участников Специальной военной операции, и жен воинов, воспитывающих детей. Огромное спасибо всем матерям — вы растите будущее России и Санкт‑Петербурга! Пусть ваши мудрость, любовь, терпение и забота станут залогом успехов ваших детей! С праздником!