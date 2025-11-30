В ООН заявили об угрозе голода в пяти регионах мира

По его словам, состояние продовольственной безопасности и питания в мире в этом году превышает уровень 2015 года. Основными причинами, из-за которых голодают люди, Кобяков назвал вооруженные конфликты, стихийные бедствия, последствия пандемии коронавируса. Он отметил, что эта проблема наблюдается в секторе Газа, Судане, Южном Судане, Мали и на Гаити. Жителям этих стран, как сообщил Кобяков, не хватает еды, чтобы удовлетворить хотя бы базовые физиологические потребности организма.