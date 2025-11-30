Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси

Литва попросит Евросоюз помочь вернуть свои фуры из Беларуси, пишет ТАСС.
— Просим Евросоюз разработать план действий в помощь находящимся в Беларуси водителям грузовиков из стран Европы, а также по проблеме безопасности, создаваемой непилотируемыми воздушными объектами, в том числе воздушными шарами контрабандистов, — отмечается в сообщении.
Еще известно, что власти Литвы сейчас разрабатывают пакет национальных санкций против Беларуси, к которым попросят присоединиться Евросоюз.
— Просим помочь ввести новые санкции, в том числе в отношении лиц, ответственных за незаконные полеты воздушных шаров, — сказано в послании Вильнюса к ЕК.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше