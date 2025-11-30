Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси

Известно, что МИД и Минтранс Литвы уже направили обращение в Еврокомиссию, попросив помощи в возврате с территории Беларуси застрявших вблизи границы фур. Также, Вильнюс просит ЕК помочь остановить полеты запускаемых с белорусской территории метеозондов с контрабандными грузами.