Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси

Литва запросила у ЕС помощь и новые санкции из-за фур, застрявших в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Литва попросит Евросоюз помочь вернуть свои фуры из Беларуси, пишет ТАСС.

Известно, что МИД и Минтранс Литвы уже направили обращение в Еврокомиссию, попросив помощи в возврате с территории Беларуси застрявших вблизи границы фур. Также, Вильнюс просит ЕК помочь остановить полеты запускаемых с белорусской территории метеозондов с контрабандными грузами.

— Просим Евросоюз разработать план действий в помощь находящимся в Беларуси водителям грузовиков из стран Европы, а также по проблеме безопасности, создаваемой непилотируемыми воздушными объектами, в том числе воздушными шарами контрабандистов, — отмечается в сообщении.

Еще известно, что власти Литвы сейчас разрабатывают пакет национальных санкций против Беларуси, к которым попросят присоединиться Евросоюз.

— Просим помочь ввести новые санкции, в том числе в отношении лиц, ответственных за незаконные полеты воздушных шаров, — сказано в послании Вильнюса к ЕК.

