Президент Польши отказался от встречи с Орбаном

В пятницу состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Орбаном. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал переговоры с российским лидером успешными, поскольку по их итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.