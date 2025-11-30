Ричмонд
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном

ВАРШАВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за недавнего визита последнего в Москву, сообщил глава канцелярии польского лидера Марчин Пшидач.

Источник: Reuters

В пятницу состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Орбаном. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал переговоры с российским лидером успешными, поскольку по их итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.

«В связи с осуществленным премьер-министром Виктором Орбаном визитом в Москву и его контекстом, президент Кароль Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы», — написал Пшидач на платформе Х.

Третьего декабря в Венгрии должен состояться ближайший саммит Вышеградской четверки на уровне глав государств.

