Президент Польши отказался от встречи с Орбаном

В пятницу состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Орбаном. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал переговоры с российским лидером успешными, поскольку по их итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.
«В связи с осуществленным премьер-министром Виктором Орбаном визитом в Москву и его контекстом, президент Кароль Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы», — написал Пшидач на платформе Х.
Третьего декабря в Венгрии должен состояться ближайший саммит Вышеградской четверки на уровне глав государств.