Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля Герцога

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся под следствием по подозрению в коррупции, через своего адвоката направил президенту страны Ицхаку Герцогу запрос о помиловании. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

Источник: Reuters

Согласно ее заявлению, запрос состоит из двух документов: подробного письма за подписью адвоката премьера Амита Хадада и письма, подписанного лично Нетаньяху. «Офис президента осознает, что это чрезвычайный запрос, имеющий серьезные последствия. Получив все необходимые мнения, президент ответственно и добросовестно рассмотрит запрос», — отметили в канцелярии.

По ее информации, запрос поступил в юридический отдел офиса президента, откуда далее, согласно установленной процедуре, будет передан в департамент Министерства юстиции Израиля, занимающийся вопросами помилований. Уполномоченные чиновники Минюста должны будут дать свои заключения по этому случаю, после чего все они будут переданы обратно в юридический отдел канцелярии Герцога, который на основании этих заключений будет принимать окончательное решение.

Нетаньяху обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($213 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение и во взяточничестве за продвижение проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину.

В июне 2025 года президент США Дональд Трамп выступил за прекращение судебного разбирательства в Израиле по делам Нетаньяху, назвав его «пародией на правосудие». 13 октября во время своего выступления в Кнессете (израильский парламент) Трамп, обращаясь к президенту Израиля, выдвинул предложение помиловать премьера Израиля.

12 ноября гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Герцог получил официальное письмо от Трампа с предложением о помиловании Нетаньяху. По информации Kan, израильский президент заявил в ответном комментарии, что «любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами».

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше