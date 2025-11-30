Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля Герцога

По ее информации, запрос поступил в юридический отдел офиса президента, откуда далее, согласно установленной процедуре, будет передан в департамент Министерства юстиции Израиля, занимающийся вопросами помилований. Уполномоченные чиновники Минюста должны будут дать свои заключения по этому случаю, после чего все они будут переданы обратно в юридический отдел канцелярии Герцога, который на основании этих заключений будет принимать окончательное решение.