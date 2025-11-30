«Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года, ничего не сделала, когда оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения. Европа точно так же провалила Минские договоренности, — сказал министр. — Ну и, конечно, в крайний раз это было в апреле 2022 года, когда по требованию [экс-премьера Великобритании] Бориса Джонсона, при полном непротивлении — если не согласии — Европы, провалились стамбульские договоренности».