Лавров: Европа сама себя отстранила от переговоров по Украине

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Европа сама себя отстранила от мирных переговоров по Украине, сорвав все предыдущие договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Источник: Reuters

«Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года, ничего не сделала, когда оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения. Европа точно так же провалила Минские договоренности, — сказал министр. — Ну и, конечно, в крайний раз это было в апреле 2022 года, когда по требованию [экс-премьера Великобритании] Бориса Джонсона, при полном непротивлении — если не согласии — Европы, провалились стамбульские договоренности».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по вопросу украинского урегулирования Россия ведет переговоры только с США.

