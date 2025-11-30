Минобороны: Беларусь готова к диалогу с НАТО ради безопасности в Европе

При этом Ревенко сказал, что взаимоотношения Беларуси с западными странами и НАТО складываются проблематично. И причина в том, что Запад стремился подчинить Беларусь своим интересам и видению безопасности в регионе, хотел изолировать республику, нанести экономический и политический ущерб.