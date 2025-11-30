Ричмонд
Минобороны: Беларусь готова к диалогу с НАТО ради безопасности в Европе

Минобороны заявило о готовности Беларуси к диалогу с НАТО ради безопасности в Европе.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сказали о готовности Беларуси к диалогу с НАТО для обеспечения безопасности в Европе. Подробнее вопрос раскрыл Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник главы Минобороны по вопросам международного военного сотрудничества, в эфире «ВоенТВ».

Представитель Минобороны обратил внимание на то, что в Беларуси аккредитовано 10 стран-членов НАТО, и Минск готов предоставить свою позицию, услышать другую сторону и прийти к консенсусу ради обеспечения безопасности в регионе.

При этом Ревенко сказал, что взаимоотношения Беларуси с западными странами и НАТО складываются проблематично. И причина в том, что Запад стремился подчинить Беларусь своим интересам и видению безопасности в регионе, хотел изолировать республику, нанести экономический и политический ущерб.

— Естественно, мы с этим не согласны. У нас своя политика, в том числе добрососедства, обеспечения безопасности в восточноевропейском регионе, — прокомментировал помощник министра обороны.

Ревенко пояснил, что позиция Беларуси в диссонансе с позицией Запада отразилась на взаимоотношениях с ЕС и НАТО. Однако Минск сохраняет контакты с западными странами, готов к диалогу и стремится обеспечить безопасность в восточноевропейском регионе.

