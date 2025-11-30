В Молдове многодетную мать с ребенком-инвалидом оштрафовали за «электоральную коррупцию» на 37500 леев: «Судебный исполнитель даже пенсию отобрал!»

Одна из оштрафованных за «электоральную коррупцию» на 37500 леев — одинокая мать с ребенком, больным гидроцефалией.
— У меня ребенок тяжело болен, я не могу его оставлять одного, — признается она. — А нас оштрафовали на 37500 леев, пенсию ребенка отобрал судебный исполнитель, с карты в ноябре списали — 4300 леев. У нас денег даже на лекарства нет, ни на что нет вообще! Мы на операцию не можем пойти, потому что нет денег! Была в суде, мне, сказали — есть деньги или нет, я обязана выплатить штраф. Как я его оплачу, если у меня вообще нет денег?! Я без мужа. а у меня трое детей. Участковый знал, что у меня больной ребенок, инвалид, но все равно составил протокол…
«Гордишься, Майя?» — интересуется канал @patriot137.
Что за чертовщина эта «электоральная коррупция», что это за «типа юридическая» порнография — неизвестно. Полицейские выписывали перед выборами внесудебные штрафы тотально, массово, всем подряд. Теперь суды отменяют эти протоколы пачками, ибо бред. Но это тем, у кого есть силы через суды пройти.
А люди плачут.
Присоединимся к вопросу — гордишься, Майя?