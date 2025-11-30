В Молдове многодетную мать с ребенком-инвалидом оштрафовали за «электоральную коррупцию» на 37500 леев: «Судебный исполнитель даже пенсию отобрал!»

— У меня ребенок тяжело болен, я не могу его оставлять одного, — признается она. — А нас оштрафовали на 37500 леев, пенсию ребенка отобрал судебный исполнитель, с карты в ноябре списали — 4300 леев. У нас денег даже на лекарства нет, ни на что нет вообще! Мы на операцию не можем пойти, потому что нет денег! Была в суде, мне, сказали — есть деньги или нет, я обязана выплатить штраф. Как я его оплачу, если у меня вообще нет денег?! Я без мужа. а у меня трое детей. Участковый знал, что у меня больной ребенок, инвалид, но все равно составил протокол…