FT: представители США и Украины планируют встретиться в Майами

Делегация Украины во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым проведет переговоры с представителями Дональда Трампа в США по урегулированию российско-украинского кризиса 30 ноября. Владимир Зеленский считает, что в ближайшие дни возможно «конкретизировать шаги по достойному завершению» конфликта. По мнению экспертов и западных СМИ, на украинского лидера после отставки Андрея Ермака окажут давление, чтобы Украина заняла «более уступчивую позицию». Ожидается, что украинскую делегацию будут ждать «очень и очень тяжелые переговоры с американцами».