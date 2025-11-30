Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию в начале следующей недели

По словам представителя Кремля, Уиткофф встретится с Путиным до поездки президента в Индию, которая запланирована на
По всей видимости, основной целью визита Уиткоффа в Москву станет обсуждение нового мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. 24 ноября пункты мирного договора представители США обсудили с делегацией Украины и лидерами европейских государств в Женеве.
До этого о возможности встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Также Ушаков отметил, что ему хотелось бы наблюдать завершение конфликта на Украине в 2025 году.